Sospensione parti punto nascite Mirandola, Gd Bassa: “Garantire risposte ai bisogni del territorio”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, i Giovani Democratici della Bassa Modenese intervengono a proposito della sospensione dell’attività del punto nascite di Mirandola:

“La sospensione dell’attività del punto nascite di Mirandola ci mette dinanzi ad una situazione difficile. Le cittadine dei nostri territori dovranno infatti allontanarsi per poter partorire in sicurezza. Proprio la sicurezza delle future mamme e dei neonati rappresenta la principale causa alla base della decisione presa: la mancanza di medici e di personale sanitario non consente più di mantenere attivo questo servizio fondamentale. E al personale medico-sanitario presente non potevano essere richiesti sforzi ulteriori.

Ma la carenza di personale e la difficoltà nel reperirlo sono sfide che la politica, a tutti i livelli, deve affrontare. Compito della politica è anche garantire ai medici condizioni di lavoro idonee all’esercizio ottimale della loro professione, non possono essere costretti a sopportare turni da 12 ore, come se questo fosse la normalità. Il problema nasce per mancanza di risorse umane: investire nell’università e aumentare il numero delle borse di studio per le specializzazioni mediche avrebbe dovuto essere tra le principali preoccupazioni di questo governo, che invece non ha stanziato neanche un centesimo per la crescita delle strutture universitarie.

Come Giovani Democratici, noi continueremo ad impegnarci affinché venga compresa l’importanza che i servizi fondamentali, come quello alla salute, vengano mantenuti efficienti su tutti i territori. Non esistono cittadine e cittadini di serie B, dobbiamo garantire risposte ai bisogni di questo territorio”.