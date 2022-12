Tenta di rubare tre paia di scarpe e aggredisce il vigilante del negozio, arrestato 30enne

MODENA – Nella mattinata di sabato 3 dicembre, la Polizia di Stato di Modena ha arrestato un uomo di 30 anni per il reato di rapina. Gli agenti sono intervenuti in via Emilia Centro, a Modena, su segnalazione da parte di alcuni cittadini, di una violenta lite in atto in strada tra due persone, che si era spostata successivamente all’interno di un negozio di abbigliamento.

Gli operatori sul posto hanno constatato, attraverso le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che il responsabile della sicurezza dell’attività commerciale aveva sorpreso un uomo di 30 anni mentre oltrepassava le barriere delle casse senza aver pagato tre paia di scarpe che aveva nascosto all’interno di uno zaino.

L’uomo, vistosi scoperto, per fuggire ha provato a colpire il responsabile della sicurezza del negozio al volto, senza, però, riuscire a darsi alla fuga. L’uomo è stato, dunque, arrestato per rapina e, in attesa dell’udienza di convalida, è stato associato presso la Casa Circondariale di Modena.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017