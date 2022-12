Venerdì 16 dicembre Unimore organizza la “Festa dello Sport”

Anche quest’anno Unimore organizza l’ormai tradizionale “Festa dello Sport”, un evento nel corso del quale il Rettore premia gli studenti e le studentesse dell’ultima edizione del programma Unimore Sport Excellence (USE), che nel 2022 hanno partecipato e si sono distinti/e in competizioni universitarie e competizioni nazionali e internazionali. L’evento è previsto per venerdì 16 dicembre, alle ore 11.00, a Palazzo Dossetti (Aula Magna) – Reggio Emilia

La squadra USE 2021/22 è composta da 21 studentesse e 35 studenti, tra i/le quali: 42 iscritti alla laurea triennale e 14 alla magistrale. Tra i premiati ci saranno i/le studenti/esse Unimore che si sono distinti nella prima edizione dei Mondiali Universitari di Nuoto pinnato, nei Campionati Nazionali Universitari 2022, nei campionati europei, nei Giochi del Mediterraneo e nei Campionati mondiali di ciclismo su pista.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017