Addio a “Fratel” Biagio Conte, nel 2018 la visita a San Felice nell’anniversario del sisma

SAN FELICE – E’ morto nei giorni scorsi “Fratel” Biagio Conte, “frate” e missionario laico protagonista di grandi battaglie in favore di poveri e indigenti di Palermo, da tempo gravemente malato. Dopo essere nato in una famiglia benestante, decise in seguito di vivere come eremita in Sicilia, per poi dedicarsi come missionario alla sua città (Palermo). Nel 2018, “Fratel” Biagio Conte fece visita alla Bassa modenese e, in particolare, a San Felice, dove entrò nel duomo in occasione dell’anniversario del sisma del 2012. La fotografa sanfeliciana Mariarosa Bellodi, presente in quell’occasione, ricorda così quei momenti:

“In questi giorni la notizia di questo frate laico siciliano Fratel Biagio, volato in cielo… ma appena ho visto la foto… un flash… eravamo a maggio 2018… avevamo quasi terminato le visite guidate nel duomo in occasione dell’anniversario del sisma… la luce quasi serale che entrava dagli squarci rendeva la chiesa un luogo magico… entra questo frate con gli occhi blu come il mare di Palermo… la croce di legno sulle spalle, il saio e… si inginocchia… alcuni di noi lo guardano attoniti… avevamo pulito e lavato la chiesa, eravamo lì in questo luogo sacro, ma non ci eravamo mai inginocchiati… il Frate… dopo un sorriso sincero ci invita a pregare con lui…. ci ha dimostrato con dolcezza che la nostra chiesa è ancora chiesa… è ancora un luogo sacro, nonostante le crepe, i crolli e le intemperie… è ancora chiesa… è ancora sacra… un bell’esempio che porto nel cuore”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017