“Mirandola città sicura”, il positivo bilancio della Polizia locale per il 2022

Gli incidenti stradali, sempre meno e per fortuna poco gravi. La criminalità, specie quella giovanile. La sicurezza sui cantieri. I controlli e le sanzioni. E la novità delle fototrappole contro gli abbandoni di spazzatura, che hanno sanzionato più di cento volte i furbetti del rusco. La Polizia Locale fa il punto sulle attività del 2022, il primo anno che ha dovuto contare solo sulle sue forze dopo che a livello politico il Comune a trazione leghista ha deciso la Mirandolexit e gli agenti si sono trovati divisi: da un parte quelli di Mirandola, dall’altra quelli di San Felice, Camposanto, San Prospero, Concordia e San Possidonio. U n divorzio difficile come tutti i divorzi , in cui non sono mancate le polemiche. Ora su questo fronte va molto meglio, assicura il sindaco Alberto Greco, e si riesce anche a collaborare e portare a casa risultati utili per tutti. Meglio così.

Messo da parte anche il Covid che ha richiesto tante energie nei controlli per l’applicazione di decreti e ordinanze, la Polizia Locale fa il punto su un anno dal bilancio giudicato positivo se si è arrivati alla definizione “Mirandola città sicura” donata da prefetta e questora di Modena. Una realtà, quella Mirandolese, dove a detta delle istituzioni la situazione è tutto sommato tranquilla, dove i casi isolati di crimini sono appunto isolati.

Il 20 Gennaio, giornata nella quale si celebra San Sebastiano, la Polizia Locale festeggia il suo Santo Patrono relazionando, attraverso i numeri, le attività svolte nel 2022. Partiti in 11, arrivati adesso a 19 (dovrebbero essere 24, due ne arriveranno entro l’anno), gli agenti hanno garantito il servizio di Polizia Locale in profonda connessione, si legge in una nota del Comune “con la cittadinanza e con il territorio, con grandi qualità professionali ed umane, che ha saputo garantire attraverso l’aumento progressivo dei controlli, una maggior sicurezza stradale, della proprietà privata e di tutto il territorio comunale. In tal senso è utile ricordare la fortunata e vincente intuizione di “ Easy Tag”: la targhettatura dei cicli privati , con annessa applicazione di Q-R Code identificativo, alla quale hanno aderito nelle prime settimane – superando di gran lunga le aspettative – più di 1000 cittadini del territorio. Sul fronte dell’attività di polizia stradale sono stati effettuati 779 posti di controllo (+63 rispetto al 2021) che hanno portato a 7.500 veicoli controllati (+137). Presenza tangibile che ha portato ad una riduzione dei sinistri stradali che, fortunatamente, non hanno riscontrato decessi o ferite permanenti e/invalidanti. Si registra inoltre, grazie all’utilizzo del “targa system”, il controllo della copertura assicurativa e revisione obbligatorio periodica di 2.735 veicoli in transito.

Numerose verifiche, ma per fortuna con solo l’1% di violazioni, che denotano il grande senso civico della comunità locale e l’efficace effetto deterrente dei controlli. Potenziato anche il controllo ambientale, allo scopo di scoraggiare l’abbandono improprio di rifiuti, che ha comportato l’erogazione di 154 sanzioni, 105 delle quali proprio per abbandono o utilizzo improprio dei cassonetti”.

“Il 2023 dovrà rappresentare – commenta con soddisfazione il Sindaco Alberto Greco – un anno di continuità sul tema sicurezza, di consolidamento ed investimento per la nostra Polizia Locale, al fine di garantire una presenza ancor più capillare, organizzata e qualificata. Energia e una costante spinta pro attiva che hanno permesso ai nostri agenti di rendersi un punto riferimento certo per la cittadinanza. In questa giornata di festa il ricordo va a Tiziano Ballotta: professionista egregio e persona per bene, che con la sua scomparsa lascia un vuoto sia nel corpo della P.L. ma anche nella nostra comunità.” “I dati confermano che Mirandola è una Città sicura: questo grazie al continuo presidio del territorio, alla prevenzione implementata ed alla lotta, senza quartiere, alla microcriminalità. La cosa che più mi preme sottolineare – confida l’Assessore Roberto Lodi – è l’accresciuta percezione – in materia di sicurezza personale e del patrimonio -che i cittadini ci testimoniano e confidano direttamente agli agente delle varie forze di Polizia che operano sul nostro territorio. Questa Amministrazione crede fermamente nel rafforzamento della Polizia Locale, ed in tal senso opera allo scopo di rendere sempre meno ospitale il territorio per chiunque abbia intenzioni delinquenziali”. “Si è concluso un anno intenso, contraddistinto dalla ricostruzione per la nostra struttura – approfondisce il Comandante della Polizia Locale di Mirandola Gianni Doni – Dai 14 operatori in servizio dallo scorso 1° Gennaio siamo ora giunti a quota 19: un aumento che ha permesso una presenza sempre più marcata sul territorio. Ricordando con affetto il collega Tiziano, ritengo – come confermato dal prospetto che abbiamo reso pubblico – si chiuda un anno estremamente positivo, contraddistinto da un’intensa attività rivolta alla sicurezza del capoluogo e delle frazioni suddivisa fra controlli di polizia stradale, accertamenti anagrafici, polizia giudiziaria ed attività di controllo del territorio, edilizio, commerciale ed ambientale”.

