Mirandola, Easy tag: code lunghissime al point di piazza Costituente

MIRANDOLA- Prosegue il successo delle giornate “𝗘𝗮𝘀𝘆 𝗧𝗮𝗴” per la targatura delle biciclette contro i furti delle due ruote.

Anche, sabato 1 ottobre, in piazza della Costituente, gli operatori della Polizia Locale Mirandola hanno “taggato” oltre 150 bici.

Vista la grande richiesta da parte dei cittadini mirandolesi è stato fissato il prossimo appuntamento di “taggatura” bici che è in calendario per sabato 8 ottobre: sempre in piazza Costituente, 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 9 𝗮𝗹𝗹𝗲 12.30.

Seguiranno poi anche degli appuntamenti nelle varie frazioni, che saranno pubblicizzati sulle pagine FB del Comune e della polizia locale.