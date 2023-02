Automobilismo, esordio stagionale per Raptor Engineering e per il giovanissimo pilota Guirreri

MODENA – Scatta nel weekend a Jerez de la Frontera il primo dei tre impegni invernali pianificati da Raptor Engineering per portare all’esordio nell’automobilismo il giovanissimo Giuseppe Guirreri. In Spagna il rookie siciliano di Santa Margherita di Belice, nell’Agrigentino, inaugurerà la fase “agonistica” di preparazione in vista della stagione 2023 affrontando in un contesto internazionale il round valido per il campionato GT Winter Series, che prevede numerosi turni di prova e tre gare. Per il team modenese diretto da Andrea Palma sarà l’esordio stagionale schierando la Porsche 911 GT3 Cup di ultima generazione e 510 cavalli, sulla quale a sua volta Guirreri sarà all’esordio assoluto dopo i trascorsi nel karting e alcuni test effettuati lo scorso anno.

Per il giovanissimo talento classe 2006 questo debutto sarà la prima importante verifica rispetto al mirato percorso di crescita intrapreso insieme alla squadra emiliana, che dal 2020 è grande protagonista della Carrera Cup Italia. La GT Winter Series fornirà quindi la possibilità di maturare le prime esperienze in gara su circuiti di livello e i primi confronti con i tanti avversari attesi al via, oltre che l’opportunità di perfezionare la conoscenza della vettura e quanto finora assimilato nell’apprendistato con Raptor Engineering.

Il team principal Andrea Palma dichiara: “Siamo pronti per dare il via al 2023, stagione per noi importantissima che insieme a Giuseppe abbiamo deciso di inaugurare in Europa per poi focalizzarci al meglio e arrivare ancora più pronti agli impegni nazionali. E’ un ragazzo che sta mettendo passione e impegno in queste prime esperienze nell’automobilismo. Nel suo weekend d’esordio a Jerez ancor più della progressione nei tempi per lui sarà fondamentale non commettere errori. Proprio in ottica propedeutica sulla Porsche adotteremo configurazioni il più vicine possibile a quelle utilizzabili in Carrera Cup, quindi dovrà concentrarsi esclusivamente sul fare un passo alla volta. Noi come squadra lo seguiremo minuto per minuto fornendogli il massimo supporto”.

Il programma sul circuito di Jerez impegnerà in pista Guirreri da sabato 11 febbraio con 4 turni di prove libere da 40 minuti. Domenica è la giornata clou: due sessioni di qualifiche a partire dalle 9.00, con a seguire due gare sprint da 25 minuti in partenza alle 11.05 e alle 14.00 e una gara endurance di un’ora alle 16.55.

