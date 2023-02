Bastiglia, cane ferito rintracciato dalla Polizia Locale

BASTIGLIA – In seguito alla segnalazione di alcuni cittadini, la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara è intervenuta nella giornata di ieri, venerdì 10 febbraio, per recuperare un cane ferito scappato da casa qualche ora prima. Il cane, giovane pastore tedesco, era stato avvistato per strada da alcuni cittadini. La centrale operativa della Polizia Locale del Sorbara ha inviato immediatamente una pattuglia sul luogo della richiesta e qui gli agenti hanno trovato l’animale ferito ad una zampa. L’hanno quindi accompagnato dal veterinario per le cure del caso solo dopo aver letto il microchip e aver rintracciato il proprietario, che ha subito raggiunto gli agenti. Il cane è stato quindi restituito al proprietario: era scappato da casa qualche ora prima.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017