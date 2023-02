Blitz della Polizia di Stato alla stazione delle corriere: tre giovani fermati per spaccio

MODENA – Nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio, è stato effettuato un servizio anticrimine, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina, che ha interessato principalmente la zona della stazione delle autocorriere e il Novi Sad, a Modena

La Squadra Volante della Polizia di Stato, con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha pattugliato tutta l’area di interesse a partire da via Bacchini e via Fabriani, fino a viale Monte Kosica-Stazione FS e viale Crispi. Il dispositivo, cui hanno concorso la Guardia di Finanza, con unità cinofila antidroga al seguito e la Polizia Locale, si è poi spostato in zona Gramsci/Parco XXII Aprile.

Nel corso dell’attività, alla stazione delle autocorriere sono stati fermati tre giovani stranieri, tra i 23 e i 24 anni, uno dei quali trovato in possesso di 90,10 grammi di hashish e, pertanto, deferito all’Autorità Giudiziaria. La posizione dei tre giovani, attivi nello spaccio in città, è stata altresì vagliata dall’Ufficio Immigrazione, che accertatane l’irregolare presenza sul TN, ha istruito i provvedimenti ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale. Uno dei tre, in esecuzione di trattenimento del Questore, è stato subito accompagnato al CPR – Centro per i Rimpatri, da dove verrà definitivamente espulso nei prossimi giorni.

109 le persone complessivamente identificate nel servizio, di cui 14 stranieri, e 60 i veicoli sottoposti a verifiche, anche con la predisposizione di posti di controllo “ad hoc”, lungo via Montecuccoli e via Canaletto, per il monitoraggio dei flussi veicolari in ingresso ed uscita dalla città.

