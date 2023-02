Calcio a 5: pareggio in rimonta contro il Mantova per il Modena Cavezzo

di Simone Guandalini – Pareggio in rimonta contro il Mantova quarto in classifica per il Modena Cavezzo Futsal nella 22esima giornata del Girone B di Serie A2 di calcio a 5. La formazione modenese, infatti, sotto 0-3, in casa, contr il Mantova, riesce a rimontare e a dare continuità alla striscia positiva aperta la scorsa settimana col successo sul campo dell’Italpol grazie alla rete di Lafons e alla doppietta di Aieta, che firmano il 3-3 finale. Per il Modena Cavezzo Futsal, nono in classifica a quota 26 punti, la zona playoff dista tre lunghezze.

Serie A2, Girone B, risultati giornata 22:

Eur Calcio a 5 – Futsal Cesena 3-6

Sporting Hornets Roma – Lazio C5 8-6

Active Network Futsal – Italpol C5 3-3

Città di Massa C5 – Todis Lido di Ostia 4-6

Lenzi Automobili Prato – CLN CUS Molise 3-6

Modena Cavezzo Futsal – Saviatesta Mantova 3-3

Serie A2, Girone B, classifica:

Ecocity Futsal Genzano 50*

Todis Lido di Ostia 49

Futsal Cesena 33

Saviatesta Mantova 31

Roma C5 31

Active Network Futsal 29

Lazio C5 28

Sporting Hornets Roma 27

Modena Cavezzo Futsal 26

CLN CUS Molise 25

Italpol C5 21

Eur Calcio a 5 15**

Città di Massa C5 9

Lenzi Automobili Prato 4

*una partita in meno

**una partita in più

