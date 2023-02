Calcio: tra vittoria sul campo e ricorso del Cagliari, Modena atteso dalla trasferta di Brescia

di Simone Guandalini – E’ stata una settimana diversa dalle altre quella vissuta dal Modena. Da un lato la soddisfazione per aver centrato una vittoria importantissima nell’anticipo di venerdì sera contro il Cagliari, sconfitto 2-0 allo stadio “Braglia” grazie alle reti di Diaw (su rigore) e di Bonfanti, dall’altro la preoccupazione per il ricorso presentato dalla società sarda, che chiede di rigiocare il match a causa di un errore (non l’unico) dell’arbitro Perenzoni, che, secondo la versione del Cagliari, avrebbe ammonito per due volte il rossoblù Zappa senza espellerlo.

C’è un precedente: lo stesso direttore di gara aveva commesso lo stesso errore nella gara della Serie C 2018 tra Cuneo e Virtus Entella. In quel caso, la gara venne fatta rigiocare. Nel caso di Modena-Cagliari, però, la situazione sarebbe diversa: l’arbitro non avrebbe ammesso l’errore (come, invece, aveva fatto nel 2018) e il “danno”, ovvero la mancata espulsione di Zappa sarebbe andato a favore del Cagliari. Lunedì dovrebbe essere discusso il ricorso presentato dalla società sarda.

Intanto, il Modena è al lavoro per preparare la trasferta sul campo del Brescia, in programma domani (sabato 11 febbraio) alle ore 14. Brescia che ha appena cambiato allenatore, sostituendo Clotet, dopo il 4-0 subito ad opera del Perugia nell’ultimo turno, con Possanzini. A causa di una contusione alla caviglia rimediata in allenamento, mister Tesser non potrà contare sul neoacquisto Ferrarini, arrivato in prestito dalla Fiorentina nell’ultimo giorno di calciomercato.

