Cispadana, Negro (Pd): “Riaprire nei prossimi mesi la Conferenza dei Servizi”

Il capogruppo Liste Civiche – Pd Bassa modenese, Paolo Negro, attraverso una nota stampa, ha commentato la seduta straordinaria della Commissione Ambiente e Territorio del Consiglio dell’Unione Comuni Area Nord, convocata il 6 febbraio, sul tema dello stato dell’arte dell’iter realizzativo della Cispadana, con la presenza dell’assessore regionale Andrea Corsini:

“Esprimiamo la nostra soddisfazione dopo la relazione dell’assessore Corsini – dichiara Paolo Negro – Finalmente, come ha prospettato l’assessore, si avvicina la riapertura della Conferenza dei Servizi per l’approvazione definitiva del progetto della Cispadana, così come adeguato alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale. Chiediamo che la Conferenza si apra davvero nei prossimi mesi. Chiediamo alla Regione e alla Provincia, quale socia di A22, un presidio fortissimo del carattere prioritario di Cispadana all’interno del Piano da 7 miliardi di investimenti della nuova concessione di A22. L’amministratore delegato di A22, Diego Cattoni, un anno fa a Medolla aveva assicurato che la Cispadana sarebbe stata in priorità 1 del Piano. Bene, facciamoci dire a partire da che annualità sono previste le risorse per partire col cantiere”.