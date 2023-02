Finale, corteo contro la discarica. Il sindaco: “Volontà dei cittadini è quella dell’Amministrazione”

FINALE EMILIA – “E’ stata una giornata importante per tutta la comunità finalese. I cittadini hanno espresso in modo unitario e trasversale la loro volontà di opposizione alla discarica. Volontà che è anche quella dell’amministrazione”.

Così il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti, commenta la manifestazione contro la discarica che si è svolta nella mattina di oggi, sabato 11 febbraio e che ha visto un corteo attraversare la città e concludersi davanti alla sede comunale di viale della Rinascita, dove si sono concentrati anche una settantina di trattori in rappresentanza del mondo agricolo. Dopo la lettura del documento che l’Assemblea Popolare, promotrice della manifestazione, ha consegnato al sindaco e all’Amministrazione e le parole di alcuni degli organizzatori e di singoli cittadini, è intervenuto il primo cittadino di Finale Emilia che ha risposto alle sollecitazioni ricevute.

“La nostra posizione politica è chiara – ha detto Poletti – come conferma il voto unanime che sia il Consiglio comunale di Finale Emilia sia il Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord hanno espresso, approvando mozioni che si oppongono all’ampliamento della discarica. Sul piano giuridico, in attesa che riprenda il procedimento penale in corso, siamo a fianco della Procura di Modena nella sua opposizione alla decisione del Tribunale del Riesame che ha dissequestrato la discarica”.