Fumetti di un editore di estrema destra ai ragazzi, Sinistra Civica per Mirandola: “Ennesimo tentativo di indottrinamento e manipolazione del ricordo storico”

MIRANDOLA – In merito alle note di Cgil e Anpi Mirandola a proposito dei fumetti editi dalla Ferrogalico Edizioni distribuiti ai ragazzi delle scuole secondarie di Mirandola in occasione della commemorazione del Giorno del Ricordo, in merito ai quali è intervenuto anche il consigliere comunale della Lega Golinelli, Sinistra Civica per Mirandola interviene con un comunicato stampa:

“Sinistra Civica per Mirandola dichiara il suo disgusto nei confronti dell’ennesima nuova deriva fascista di questa amministrazione. L’Amministrazione comunale di Mirandola ha infatti preparato la distribuzione gratuita all’interno delle scuole secondarie di fumetti di stampo Fascista e Revisionista in occasione delle commemorazioni per il Giorno del Ricordo.

I fumetti in questione difatti sono editi da Ferrogallico Edizioni, una nota casa editrice di estrema destra che ha sempre avuto forti legami con ambienti fascisti e reazionari, guidata da Marco Giuseppe Carucci, condannato per violazione dell’articolo 2 del decreto legge 122/1993 per apologia di Fascismo.

Se fossimo nuovi a questi avvenimenti non potremmo che dichiararci stupiti, ma di fronte ad una Amministrazione che ha già fatto mostra delle sue idee, in questi anni, tra patrocini negati alle Pastasciutta Antifascista, 25 Aprile scandalosi, partecipazioni a commemorazioni di “martiri” Fascisti, forse l’unico sentimento rimasto è la rabbia.

La rabbia non solo è aggravata dal fatto che non si tratta solo di uno sgarbo alla cittadinanza e alla memoria di questa bella città, ma anche che è l’ennesimo tentativo di indottrinamento e manipolazione del ricordo storico, che stavolta colpisce in primis i nostri giovani ragazzi, tutte le loro famiglie, e il sacro diritto ad un’educazione corretta e imparziale.

Con queste parole intendiamo quindi lanciare un appello a tutte le famiglie, a tutti i cittadini e alla dirigenza scolastica, a manifestare il proprio dissenso nei confronti di tale iniziativa. Non siete soli.

Di fronte a questi atti indecorosi, per una città che si definisca democratica, e che tanto ha pagato per ottenere questa democrazia, non possiamo che esprimere solidarietà a CGIL e ANPI Mirandola”.