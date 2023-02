Hockey, Serie C: gli Scomed Bomporto incontrano Imola

BOMPORTO – Continua il campionato di hockey in line di Serie C, che proseguirà sabato 4 febbraio con gli Scomed Bomporto che giocheranno in casa contro la formazione di Imola. La formazione bomportese dovrà in questa occasione ribaltare il risultato negativo subito domenica scorsa contro il Verona. La squadra di mister Sala, alla sua prima stagione di campionato di questa categoria, sarà composta da atleti provenienti dalle giovanili bomportesi.

Questo il programma:

Campionato serie C (a Bomporto)

ORE 21.00 SCOMED BOMPORTO – HOCKEY IMOLA

La formazione Scomed Bomporto serie C : DEL VILLANO-RONCAGLIA-BERGAMINI A.-IDRIZOSKI-BARTOLAI-BELLOTTO-COLAZZO-SALA-GIANNATEMPO-MONTOSI-ABDELMOTTI-GANZERLI-ORRU’-CIPRIANO-BERGAMINI F.-CORAZZARI R.- ALL.SALA DIR,GUAGLIUMI

Nella foto : La formazione Scomed Bomporto serie C

