Ladro in canonica a Massa Finalese: rubati mille euro donati dai parrocchiani

FINALE EMILIA – Ladro in azione, lo scorso sabato 4 febbraio, alla canonica di Massa Finalese. Come si legge su “Il Resto del Carlino”, infatti, un ladro ha approfittato dell’uscita dalla canonica del parroco don Carlo Beaulieu per introdursi nel locale e rubare circa mille euro donati dai parrocchiani. Ad accorgersi del furto subito è stato lo stesso don Carlo che, una volta rientrato in canonica, ha trovato la porta del garage e quella dello studio aperte e, dopo essere entrato, ha subito notato l’assenza del portafoglio contenente le donazioni ricevute il giorno precedente. Il malvivente ha anche provato ad aprire la cassaforte presente in canonica, ma non è riuscito nell’intento. Sul posto sono giunti i Carabinieri di Finale Emilia: aiuti nelle indagini potrebbero arrivare dai filmati delle videocamere di sicurezza, che riprenderebbero il volto del ladro, il quale aveva tagliato i fili delle telecamere e si era impossessato del registratore collegato alla videocamera, ma poi lo ha abbandonato durante la fuga, probabilmente allarmato dal rientro in canonica del parroco.

