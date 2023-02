Mirandola, incidente in viale Europa

MIRANDOLA – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 1° febbraio, in viale Europa, a Mirandola, all’altezza dell’incrocio con viale Gramsci. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, in cui è stata coinvolta anche una bicicletta. Sul posto, per gestire la viabilità e per i rilievi, la Polizia Locale di Mirandola.

