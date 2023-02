Nuova Casa della Salute di Soliera, pubblicato il bando per la realizzazione

SOLIERA – È stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione della nuova Casa della Salute, che ora assume la denominazione di Casa di Comunità, che sorgerà a Soliera in via Roma 104, nell’edificio che fino allo scorso anno ha ospitato la scuola primaria Garibaldi (tempo modulo) e dove ora si trovano gli uffici dell’Istituto comprensivo, anch’essi destinati a spostarsi nel polo scolastico di via Caduti di Nassiriya.

Il bando è consultabile e scaricabile sulla homepage del sito internet del Comune di Soliera. Le offerte vanno presentate entro il termine perentorio delle ore 18 di venerdì 10 marzo 2023, pena la loro irricevibilità. Il periodo previsto per la realizzazione dell’opera è di nove mesi. L’opera avrà un costo che si aggira attorno a 1.800.000 euro, finanziati dal Comune di Soliera. Le richieste di sopralluogo andranno inviate entro le ore 18 del 20 febbraio.

La Casa di Comunità andrà a costituire un vero e proprio “polo per la salute” dei cittadini solieresi, nell’ottica di una risposta sempre più esauriente ai loro bisogni di assistenza. Il complesso ospiterà i servizi dell’Azienda USL, attualmente collocati nell’edificio di via XXV Aprile, e i medici di medicina generale che decideranno di stabilire il proprio ambulatorio in quella sede. Oltre al potenziamento dei servizi socio-sanitari e sanitari, compresi quelli specialistici, la nuova casa di Comunità ospiterà anche le attività di promozione della salute delle associazioni del territorio, con un’attenzione speciale alle fasce fragili bisognose di assistenza. Al contempo sarà possibile migliorare la fruibilità dei servizi di informazione e di prenotazione delle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie.

La Casa di Comunità consentirà di integrare in un unico luogo tutta una serie di competenze professionali in modo da divenire punto di riferimento per sviluppare percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali multidisciplinari, in grado di generare una sempre più efficace integrazione tra servizi sanitari, volontariato e comunità solierese.

