Pallavolo, Serie B1: Alfonso Marazzi è il nuovo allenatore di Volley Modena

MODENA – Cambio in panchina in casa Volley Modena in Serie B1. Di seguito, la nota stampa della società di pallavolo femminile modenese:

“Appresa ed accettata la notizia della consegna delle dimissioni, Volley Modena comunica che Marco Montaldi non è più l’allenatore della prima squadra di Serie B1. La società ringrazia Marco per l’impegno profuso in questi anni e gli augura le migliori fortune sia a livello pallavolistico che a livello personale, certa del fatto che il rapporto di stima e di amicizia costruito in questi anni rimarrà per sempre. La guida della prima squadra è affidata, ad interim, al vice Alfonso Marazzi fino al termine della stagione. Comunichiamo inoltre che da sabato 11 febbraio le partite casalinghe torneranno ad essere disputate presso la palestra “Guarini” in Via A. Corassori, 95, 41124 a Modena”.