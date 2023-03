Addio al lavoro d’ufficio: “Sono ripartita da una gastronomia modenese al 100% a Parigi”

di Francesca Monari

Sta vivendo la vita che voleva. Vivere a Parigi era il suo sogno ma le mancava il coraggio. Nata 46 anni fa, Marianna Mazzetto è una modenese ai fornelli nella capitale francese. Inaugurata ad agosto 2022 la sua gastronomia. È giunta a Parigi a gennaio del 2015 grazie ad un posto liberatosi nella filiale estera dell’azienda per la quale da molti anni lavorava a Modena.

A seguito del cambio della dirigenza aziendale però è vittima di un disagio sempre più opprimente dovuto ad una serie di comportamenti aggressivi e persecutori posti in essere proprio in quell’ufficio. Le servono due anni di psicoterapia per riprendersi.

“Quando ho sentito che il peggio era passato mi sono chiesta cosa mi piacesse fare ma soprattutto, cosa a 43 anni fossi in grado di fare e la risposta si palesò in men che non si dica: mangiare!”

Fino a quel momento però aveva cucinato i suoi manicaretti soltanto per familiari e amici e fu così che Marianna si reinventa e comincia con soddisfazione a lavorare per due gastronomie italiane prima di cimentarsi nella sua.

“E sono onorata di aver cucinato tutto, tranne il tiramisù, per il pranzo degli ambasciatori del G7, di fianco agli Champs-Elysèes qualche settimana fa” – racconta entusiasta.

“Da quel momento all’inaugurazione della mia gastronomia è stato un attimo! Raccontare la mia città attraverso il cibo, ascoltare e consigliare i clienti è un desiderio che si è avverato” – dice. Tutto, naturalmente condito con il buonumore tipico di noi emiliani!

“Nella vita non è mai troppo tardi per nulla” è il suo motto.

