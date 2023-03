Bomporto, giovedì 23 marzo si riunisce il Consiglio Comunale

BOMPORTO – Il Consiglio Comunale di Bomporto è convocato per giovedì 23 marzo alle 21. La seduta si terrà in presenza presso la Sala Consiliare, in via per Modena 7.

Questo l’elenco dei temi trattati durante il civico consesso:

1. variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025: ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 30 in data 6/3/2023 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000;

2. variazioni di bilancio 2023/2025 ai sensi art. 175 del D. lgs. 267/2000: provvedimenti;

3. regolamento per il servizio di economato. Abrogazione del precedente regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 27/11/1992 e s.m.i.: approvazione nuovo testo di regolamento e provvedimenti conseguenti;

4. approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, Legge n. 197/2022.

