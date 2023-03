Fascismo, giovani e propaganda: a Carpi seminario e mostra in anteprima

CARPI – “Immagini e programmi: la propaganda fascista verso i giovani” è il titolo del seminario di formazione che, promosso dalla Fondazione Fossoli, si terrà mercoledì 29 marzo a Carpi, presso l’ex Sinagoga di via Giulio Rovighi, a partire dalle ore 15.00. I partecipanti potranno poi visitare, in anteprima, la mostra Libri fascisti per la scuola: il testo unico di Stato (1929-1943), a cura di Tullio de Mauro, Nicola Tranfaglia e Alberto Monticone. Il seminario, a partecipazione libera e gratuita, è aperto a tutti i cittadini, e riconosciuto ai fini dell’aggiornamento docente.

Un pomeriggio per approfondire il tema da molteplici punti di vista, a partire da quello – trattato dal professor Adolfo Mignemi, dell’Università di Modena e Reggio Emilia – della costruzione, da parte del regime fascista, dell’immagine del bambino e dell’adolescente nella rappresentazione dell’uomo nuovo, interprete nella società improntata agli schemi valoriali del regime; Marco Cuzzi, docente di Storia Contemporanea presso l’Università Statale di Milano, tratterà invece il tema del fumetto fascista, che divenne, da un lato, un ulteriore veicolo di diffusione della “didattica di regime”, diffondendo slogan, narrazioni e interpretazioni storiche a beneficio del progetto educativo del Fascismo, e dall’altro cercò fin dove possibile di ‘italianizzare’ i fumetti provenienti dal mondo anglosassone, fino a proibirli del tutto dopo il 1938.

Ultimo intervento, quello di Alberto Gagliardo, Istoreco di Forlì-Cesena e Isrec Rimini, il quale si occuperà di ricostruire, attraverso le vicende esemplari del liceo-ginnasio “Vincenzo Monti” di Cesena, quali furono, nell’applicazione pratica, le modalità operative di ‘fascistizzazione’ della scuola italiana, sia le resistenze di questa all’opera di indottrinamento.

