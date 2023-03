Mercato immobiliare Area Nord, Anama Confesercenti: “Il 2022 è stato un anno positivo”

Il mercato immobiliare dell’Area Nord nel 2022 ha subito un aumento di richieste. Bene il nuovo, le compravendite dell’usato e in crescita anche i valori degli affitti a Mirandola. Di seguito, la nota stampa diffusa in merito da Anama Confesercenti Area Nord:

“Il 2022 è stato un anno positivo per il mercato immobiliare dell’Area Nord – spiega Giovanni Canu, agente immobiliare dell’Area Nord, associato ad Anama Confesercenti Modena– sia per quanto riguarda le compravendite dell’usato, che sono aumentate del 20% che per quanto riguarda la richiesta di immobili nuovi”. I valori medi dell’Area Nord oscillano fra i 500 €/mq e 1.100 €/mq per l’usato quindi il trend delle vendite dell’anno 2022 è stato estremamente positivo in quanto si registra un aumento delle compravendite del 20% circa riferito all’usato. Per qual che riguarda le nuove costruzioni, nella zona è aumentata la richiesta che è stata trainata dall’aumento esponenziale dei costi dell’energia, di conseguenza le case di nuova costruzione e/o quelle efficientate hanno guadagnato un significativo aumento.

I valori delle nuove costruzioni oscillano fra i 1.900,00 €/mq e 2.200,00 €/mq, dovuti principalmente all’aumento dei costi delle materie prime. Qui c’è però da fare una differenziazione importante di prezzo fra gli immobili in contesto condominiale e immobili singoli/schiera e/o porzioni immobiliari indipendenti in quanto la quasi totalità delle richieste nel nostro territorio è volto all’abitazione indipendente. Questo comporta un maggior valore di mercato per le abitazioni indipendenti rispetto agli immobili in contesto condominiale.