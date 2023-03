Mirandola, lutto a San Martino Spino per la morte di don William Ballerini

MIRANDOLA, CARPI – Si è spento domenica 26 marzo presso la Casa del Clero di Carpi dove era ospite da diversi anni don William Ballerini. Don William aveva 83 anni, era nato a San Martino Spino, frazione di Mirandola, il 26 gennaio 1940: furdinato sacerdote il 29 giugno 1966 da monsignor Artemio Prati.

Nei primi anni di ministero ricoprì diversi incarichi: cappellano a Novi, Quarantoli, Mortizzuolo, poi la prima esperienza come parroco “vicino a casa” a Gavello nel 1974. Seguirono altri trasferimenti a Santa Croce, Gargallo, Rovereto e Sant’Antonio in Mercadello, così come divenne rettore della Chiesa dell’Adorazione, assistente spirituale dell’Apostolato della Preghiera. Nel 2003, il vescovo Elio Tinti affidò a don William la “sua” parrocchia di San Martino Spino, che ha guidato fino a che le condizioni di salute gli hanno consentito di sostenere le fatiche del ministero. Trasferitosi a Carpi, ha ricevuto la nomina a canonico della Cattedrale nel 2018 ed è divenuto canonico penitenziere nel 2019. E’ stato apprezzato confessore e sempre disponibile alle collaborazioni con i Parroci.

Le esequie saranno celebrate dal vescovo Erio Castellucci martedì 28 marzo, alle 14.30, in Cattedrale. A seguire la salma sarà portata a San Martino Spino per un momento di preghiera, che comincerà intorno alle 16.30, e poi sepolta nel cimitero di San Martino Spino. La camera ardente è allestita in Seminario. Orari di visita: nel pomeriggio di lunedì 27 marzo, dalle 15 alle 18, oppure nella mattinata di martedì 28 marzo, dalle 9 alle 12. Il Santo Rosario sarà recitato oggi, 27 marzo: alle 17.30 a San Martino Spino; alle 18 in Duomo a Carpi; alle 19, in Seminario.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: