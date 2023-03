Nonantola, 38esima edizione di “Al gir d’la Partecipanza – Memorial Pietro Serafini”

NONANTOLA – Domenica 26 marzo è in programma a Nonantola la 38esima edizione del “Al gir d’la Partecipanza – Memorial Pietro Serafini”. Il ritrovo è previsto Piazza Alessandrini, mentre la partenza è fissata dalle ore 9 alle ore 9.10.

Si tratta di una manifestazione podistico ludico motoria non competitiva aperta a tutti. I percorsi da scegliere sono 4, tracciati all’interno della Partecipanza Agraria di Nonantola (4,5 – 8,5 – 12,5 – 15,5 km). L’evento, patrocinato dal Comune di Nonantola e dalla Partecipanza Agraria, è organizzato da CSI Comitato di Modena e dal Circolo Culturali F. Turati di Nonantola.

Link per accedere al regolamento: https://www.comune.nonantola. mo.it/upload/Nonantola_ecm10/ documentiallegati/ Volantinoeregolamento_13660_ 768.pdf

In occasione della manifestazione, domenica 26 marzo 2023 saranno aperti al pubblico il MUSEO BENEDETTINO DIOCESANO DI ARTE SACRA (via Marconi 3, orari 9-12.30 e 14-18) e il MUSEO DI NONANTOLA (via del Macello, orari 9.30-12.30 e 15.30-18.30. Visita guidata gratuita alle ore 10.30).

