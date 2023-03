Vede gli agenti e getta la droga: 33enne arrestato per spaccio

MODENA – La Polizia di Stato di Modena ha arrestato in flagranza un cittadino straniero di 33 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Intorno alle ore 21.00 della sera di domenica 12 marzo, personale della Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio in zona centro, a Modena, ha notato all’interno del parco Pertini due persone dall’atteggiamento sospetto, sedute su una panchina, che confabulavano tra loro.

Alla vista della Polizia, i due si sono separati, prendendo direzioni opposte. Il 33enne, già noto alle forze dell’ordine, si è diretto in via Fabriani. Una volta raggiunta via Contri, dove si trovava un’altra pattuglia sopraggiunta in ausilio e che ha proceduto a fermarlo, si è disfatto, gettandolo a terra, di un involucro in platica, subito recuperato dagli agenti e contenente sostanza risultata essere, da successiva prova narcotest, marijuana, per un peso complessivo di 47 grammi.

L’indagato, irregolare sul territorio nazionale, è stato anche deferito all’Autorità Giudiziaria per inosservanza delle norme sugli stranieri.

