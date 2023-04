Accoltella alla schiena 22enne, fermato per tentato omicidio

MODENA – La Polizia di Stato ha fermato, in quanto sospettato e gravemente indiziato per il reato di tentato omicidio, un cittadino somalo di 24 anni. Intono alle 6.40 di giovedì 13 aprile, era giunta alla Polizia, dal 118, una segnalazione riguardante un ragazzo di 22 anni, con una profonda ferita da taglio alla schiena nei pressi del residence di via delle Costellazioni, a Modena.

Giunte sul posto, le pattuglie della Squadra Volante e della Squadra Mobile hanno svolto un sopralluogo preliminare, avviando un’indagine, coordinata dalla Procura di Modena, acquisendo le immagini delle videocamere di sorveglianza e sentendo i testimoni.

I poliziotti hanno poi rintracciato e fermato l’indagato, che, all’atto di recuperare alcuni indumenti e seguire gli operatori, ha perso un coltello a serramanico, subito recuperato dagli agenti. Gli indumenti, confrontati con i video dell’aggressione, sono risultati compatibili e il coltello trovato in suo possesso presentava evidenti tracce di sangue, per cui l’uomo è stato identificato, mentre l’uomo accoltellato è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara, dove è stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni per perforazione del polmone sinistro e sottoposto a drenaggio polmonare nel reparto di chirurgia.

Ieri, 17 aprile, il G.I.P. ha convalidato il fermo e applicato la misura della custodia in carcere in conformità alle richieste della Procura di Modena.

