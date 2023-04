Accusata di diffamazione sul web, archiviazione per una donna della Bassa

Il caso era emerso qualche giorno fa: una donna residente nella Bassa modenese, insieme ad altre dieci persone, era finita a processo, accusata di diffamazione nei confronti di quella che, al momento dello svolgimento dei fatti, nel 2021, era la giudice onoraria al Tribunale per i minorenni di Bologna Elena Buccoliero.

Secondo l’accusa, la diffamazione era avvenuta in seguito ad un articolo scritto cinque anni prima dall’ex giudice sul tema dei minori allontanati dalle loro famiglie, poi condiviso su Facebook nel 2021 da un utente, che scatenò una serie di commenti ritenuti offensivi e diffamatori dall’autrice dell’articolo.

Ora, però, si legge sulla “Gazzetta di Modena”, il Gip del Tribunale di Ancona ha proceduto all’archiviazione delle cause per diffamazione, evitando in questo modo il rinvio a giudizio anche per la donna residente nella Bassa modenese, rilevando l’infondatezza delle motivazioni che avevano spinto l’ex giudice alla causa per diffamazione.

LEGGI ANCHE:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: