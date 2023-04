Camposanto, l’Azienda Agricola Rossi fa il bis: ancora prima in Italia con la sua coppa di testa

CAMPOSANTO – Il Panel d’assaggiatori dell’Associazione Academia Judices Salatii, chiamato a giudicare i prodotti, provenienti da 9 regioni, ha decretato “Regina della Testa” il prodotto dell’Azienda Agricola Rossi di Camposanto per la categoria aziende e del Sig. Casoli Renzo (S. Martino in Rio, RE) per la categoria privati. Per l’azienda agricola Rossi di Camposanto si tratta del bis, dopo il primo posto ottenuto anche lo scorso anno:

2° Classificati categoria aziende: Salumificio F.lli Conti (Prato)

3° Classificato categoria aziende: Tomassoni Salumi D’Eccellenza (Jesi, AN)

2° Classificato categoria privati: Lista Daniele e Sarodine Nicolò (Ponte Buggianese, PT)

3° Classificato categoria privati: Ronzoni Camillo (Novellara, RE)

Sono state inoltre attribuite menzioni speciali a:

– Macelleria Zivieri (Zola Predosa, BO)

– Albino Chiesa (Finale Ligure, SV)

– Fattoria Renoffi (Molinella, BO)

– Moschini F.lli (Ponte Buggianese, PT)

– Passamonti s.r.l. (Monte Vidon Combatte, FM)

– Macelleria Romanelli s.r.l. (Martina Franca, TA)

– Norcineria Pizzoni Adelmo (Foligno, PG)

– Vettori Sauro Macelleria (Pistoia)

