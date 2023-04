Chiesa di San Francesco a Mirandola, l’Amministrazione: “Evitare strumentalizzazioni”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, l’Amministrazione comunale di Mirandola interviene in merito al progetto di recupero della chiesa di San Francesco; progetto contro il quale nei giorni scorsi è partita una raccolta firme per chiedere che la chiesa venga ricostruita fedelmente dopo i danni relativi al terremoto del 2012. Di seguito, la nota dell’Amministrazione comunale di Mirandola:

In merito all’intervento di recupero della chiesa di San Francesco di Mirandola, l’occasione idonea al confronto con la Committenza e i tecnici incaricati del progetto di restauro della più antica chiesa gotica del nostro territorio, è stata il convegno di maggio 2022 – organizzato per il decennale del Sisma dall’Amministrazione comunale e dal Centro Documentazione Sisma Emilia 2012- presso la Ex Cassa di Risparmio di Mirandola. Un’intera giornata dedicata al concorso di idee per la progettazione preliminare indetto dal Segretariato regionale del Ministero per i Beni culturali, soggetto attuatore dell’intervento per conto dell’Ente proprietario e responsabile della Chiesa cioè il FEC (Fondo Edifici di Culto) del Ministero dell’Interno.

“L’Amministrazione Comunale ritiene che la partecipazione civica ed il confronto, anche attraverso lo strumento della petizione popolare, rappresentino un valore da incentivare, specialmente se rivolta alla tutela del nostro patrimonio storico-artistico e se esercitata in tempi e modi effettivamente utili al raggiungimento dell’obiettivo prefissato, e non per scopi politico/propagandistici.

In tale occasione, è avvenuta l’esposizione delle principali tavole di concorso e durante la giornata si sono susseguite le presentazioni dei progetti, con l’intervento finale dello studio “Gnosis”, risultato vincitore e affidatario della redazione del progetto-definitivo esecutivo. In quella sede, oltre a poter assistere all’esposizione delle scelte e i relativi riferimenti progettuali – come l’intervento di Pier Luigi Cervellati all’Oratorio di S.Filippo Neri di Bologna – vi fu la possibilità di porre domande e avere un confronto diretto con l’Arch. Bonfantino (di Gnosis) e l’Arch. Azzollini, direttore del Segretariato regionale Mibact. Fra i temi posti all’ordine del giorno vi furono proprio la guglia sommitale del campanile, ritenuta imprescindibile per la riconoscibilità del profilo seppur riproposto in linee stilizzate, che nella proposta progettuale oggetto di concorso non era stata inserita.

Il progetto definitivo, che ha attinto dal concorso sopra citato, è ora al vaglio della Soprintendenza e la priorità dell’Amministrazione Comunale rimane quella di valorizzare la disponibilità che il Segretariato regionale del Mibact ha sempre dimostrato, prevedendo un’ulteriore occasione di condivisione, all’interno del Memoria Festival in programma a fine del mese di maggio prossimo. Rientrare in San Francesco, permettendo che la chiesa torni ad essere officiata dai Padri francescani, in forme e volumi che ce la restituiscano riconoscibile e sicura, resta la priorità assoluta.