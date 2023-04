Colonna della libertà a Mirandola, De Maria (Pd): “Sostengo la presa di posizione dell’Anpi”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, il deputato del Pd Andrea De Maria, eletto nel collegio di Carpi, che comprende il comune di Mirandola, interviene in merito alla polemica inerente il passaggio della Colonna della Libertà (colonna di veicoli storici militari risalenti alla Seconda Guerra Mondiale che sfileranno sulle stesse strade che li videro protagonisti durante la Campagna d’Italia) a Mirandola in occasione del 25 aprile; passaggio cittadino a cui si sono opposti Anpi e Rifondazione Comunista. Di seguito, la nota stampa diffusa in merito dal parlamentare Pd:

“L’Anpi ha denunciato con forza la presenza prevista alle celebrazioni per il 25 aprile a Mirandola di figuranti con divise naziste e della Repubblica Sociale Italiana. Una iniziativa non isolata che mette in discussione la festa del 25 aprile come festa della Liberazione, che ricorda il sacrificio di chi è caduto per la libertà di tutti gli italiani, combattendo nazisti e fascisti. Sostengo con convinzione la presa di posizione dell’Anpi ed auspico che si ripristini una modalità di celebrazione del 25 aprile che corrisponda al significato di questa giornata. Sosterrò anche le iniziative che l’Anpi di Mirandola ha annunciato di volere promuovere”.

