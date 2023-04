Concordia in lutto per la scomparsa del professor Disma Mantovani

“L’Amministrazione comunale si unisce al cordoglio per la scomparsa del Prof. Disma Mantovani e desidera rivolgere ai figli Alberto e Carlo e ai suoi famigliari le più sentite condoglianze. Il Prof. Mantovani era un profondo conoscitore della storia di Concordia, della Bassa Modenese e Mantovana. Molte sono le sue pubblicazioni e collaborazioni con storici locali realizzate con l’obiettivo di far conoscere e diffondere la storia e le origini del nostro territorio. Grandi erano le sue competenze e conoscenze anche sui Mulini storici e sui Mulini Natanti ed era membro onorario dell’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici e collaboratore del Gruppo Studi Bassa Modenese.

Ha dedicato buona parte della sua vita all’insegnamento, prima nella scuola di Avviamento e poi presso la Scuola Media di Concordia. Negli anni ’60 si impegnò politicamente come dirigente locale e consigliere comunale a Concordia per la Democrazia Cristiana. In quell’epoca fu anche consulente per l’agricoltura delle associazioni di categoria, promotore della cooperazione in agricoltura e nel 1963 fu tra i promotori del primo caseificio cooperativo di Santa Caterina. Il Professore Disma Mantovani ci ha lasciati all’età di 91 anni, ma restano con noi le sue memorie, le sue opere e la passione per la storia del nostro paese”.