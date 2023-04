Finale Emilia, contributi per le associazioni sportive: pubblicato l’avviso

FINALE EMILIA – Il Comune di Finale Emilia ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi economici a favore di associazioni e società sportive. L’iniziativa – spiega l’Amministrazione comunale – ha lo scopo di sostenere e promuovere la pratica sportiva e garantire la continuità operativa delle realtà sportive del territorio, per il primo semestre 2023, dal 1 gennaio al 30 giugno 2023, con uno stanziamento complessivo di diecimila euro.

Possono partecipare all’avviso – rende noto il Comune – le associazioni e le società sportive che per disposizione statutaria o dell’atto costitutivo o per natura giuridica non perseguano fini di lucro, che operino specificatamente nell’ambito dello sport, che abbiano sede nel Comune di Finale Emilia o che, pur avendo sede legale in altre località, realizzino la loro attività nel Comune di Finale Emilia e che presentino un dettagliato progetto, rispondente ai criteri previsti dall’avviso. Le domande di partecipazione, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12,00 del 1° maggio 2023.

