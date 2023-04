Massa Finalese, lite tra vicini: madre e figlia a processo per stalking e lesioni

FINALE EMILIA – L’udienza preliminare, inizialmente in programma lo scorso gennaio, era stata rinviata al 6 aprile e ieri il giudice ha stabilito il rinvio a giudizio per due donne, madre e figlia, di 74 e 50 anni, accusate di stalking e lesioni da una coppia di vicini in seguito a numerose liti. I fatti sono avvenuti a partire dal 2021 a Massa Finalese, frazione di Finale Emilia: tra le due famiglie, che abitavano vicine l’una all’altra, sarebbero avvenuti diversi scontri, sia verbali che fisici. In particolare, in uno di questi ultimi, riporta – come si legge sulla “Gazzetta di Modena” – la coppia che accusa madre e figlia di lesioni e stalking, le due donne avrebbero lanciato sassi all’indirizzo dei vicini, costringendoli a recarsi al Pronto soccorso dove sarebbero state curate con una prognosi di alcuni giorni. Per madre e figlia è ora, dunque, iniziato il processo: la prossima udienza si svolgerà il 6 luglio.

LEGGI ANCHE:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: