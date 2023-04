Finale Emilia, maestra licenziata alla scuola primaria: “Non ha i titoli per insegnare”

FINALE EMILIA – Non avrebbe i necessari titoli per poter insegnare. Per questo, una maestra della scuola primaria di Finale Emilia sarebbe stata licenziata la scorsa settimana, come riporta “Il Resto del Carlino”. A far emergere la mancanza dei titoli necessari per ricoprire il ruolo di insegnante in una scuola primaria sarebbe stata la cosiddetta “ricostruzione della carriera”, procedimento a cui gli insegnanti vengono sottoposti ogni due anni allo scopo di aggiornare le graduatorie interne.

Proprio da questo procedimento sarebbero emerse alcune discrepanze, che avrebbero poi portato al successivo licenziamento dell’insegnante, che già da alcuni anni lavorava alla scuola primaria di Finale Emilia con la cosiddetta “messa a disposizione” e che era in procinto di diventare, invece, di ruolo, anche sulla base dei titoli che aveva certificato di avere. Le voci inerenti il licenziamento della maestra, che da alcuni giorni si rincorrono a Finale Emilia, hanno creato sgomento tra le famiglie dei bambini che frequentano la scuola. La maestra rischia anche una denuncia e, a livello economico, potrebbe essere chiamata a restituire quanto guadagnato in questi anni.

