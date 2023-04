Hockey, Scomed Bomporto: tornano in pista le formazioni Under 10 e Under 14

BOMPORTO – Riprendono, dopo la pausa pasquale, i campionati giovanili di hockey, che vedranno gli Scomed Bomporto, domenica 16 aprile, gareggiare nelle categorie Under 10 e Under 14. I giovanissimi Under 10, posizionati saldamente in seconda posizione in classifica, se la dovranno vedere, sulla pista di Novi Ligure, con le formazioni di Monleale (AL) e Montorio (VR).

Nella stessa giornata, gli Under 14 giunti all’ultimo incontro del campionato, incontreranno prima i Gufi Parma poi i Lepis Piacenza, dove, in caso di vittoria di una delle due partite, i bomportesi saranno qualificati al secondo posto in classifica, indipendentemente dai risultati delle altre squadre. Questo il programma della giornata :

UNDER 10

Ore 11:00 SCOMED BOMPORTO – MONLEALE

Ore 12:30 SCOMED BOMPORTO- MONTORIO VR

UNDER 14

ore 10,00 SCOMED BOMPORTO – GUFI PARMA

ore 14,30 SCOMED BOMPORTO – LEPIS PIACENZA

La formazione Scomed Bomporto Under 10 : BABA SAMI,AMODIO JACOPO,BRONTESI JOHNNY,SAMARANAYAKE DINETH,CARRANO DEMYAN SAMUEL,VENTURATO SARA,CHIRICO MATTIA,VALLINI MIRCO,MAMBELLI MATTIA,BALBONI THOMAS,ANDREOLI PIETRO,BIGNAMI STEFANO. ALL. ASTOLFI

La formazione Scomed Bomporto Under 14: CORAZZARI, MARCHICA, BERGAMINI, BABA, RAIMONDI, CIPRIANO, ALLEGRETTI, VECCHI, ROVERSI, SANTAGIULIANA ALICE,ARDENTE EMILIO, RAIMONDI FRANCESCO,SANTAGIULIANA ALEX

Nelle foto: le formazioni Scomed Bomporto Under 10 e Under 14

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: