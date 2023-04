Hockey, Scomed Bomporto Under 10 e Under 14 qualificati ai Nazionali

BOMPORTO – Giornata positiva per gli Scomed Bomporto quella di domenica 16 aprile. Le formazioni Bomportesi Under 10 e Under 14 trovano, infatti, la vittoria in tutti gli incontri della giornata.

I giovanissimi Under 10 ad una partita dalla fine del Campionato Regionale sono secondi solo ad Asiago e matematicamente qualificati ai Nazionali. Stessa situazione per la formazione Under 14 che si piazza in seconda posizione dietro ai soli Corsari Riccione. Ottima stagione per i Bomportesi che ora dovranno affrontare quel salto di qualità indispensabile per affrontare la sfida dei Nazionali.

Questi i risultati della giornata :

UNDER 10

SCOMED BOMPORTO – MONLEALE 5 – 3 (per gli Scomed Bomporto goal di : 3 Chirico, Brontesi, Samaranayake)

SCOMED BOMPORTO- MONTORIO VR 10 – 7 (per gli Scomed Bomporto goal di : 8 Chirico , 2 Samaranayake)

UNDER 14

SCOMED BOMPORTO – GUFI PARMA 11 – 0 (per gli Scomed Bomporto goal di : 2 Corazzari ,3 Roversi,2 Bergamini ,3 Cipriano ,1 Vecchi)

SCOMED BOMPORTO – LEPIS PIACENZA 8 – 4 (per gli Scomed Bomporto goal di : 4 Alegretti, Bergamini ,2 Raimondi, Corazzari

La formazione Scomed Bomporto Under 10 : BABA SAMI,AMODIO JACOPO,BRONTESI JOHNNY,SAMARANAYAKE DINETH,CARRANO DEMYAN SAMUEL,VENTURATO SARA,CHIRICO MATTIA,VALLINI MIRCO,MAMBELLI MATTIA,BALBONI THOMAS,ANDREOLI PIETRO,BIGNAMI STEFANO. ALL. ASTOLFI

La formazione Scomed Bomporto Under 14: CORAZZARI, MARCHICA, BERGAMINI, BABA, RAIMONDI, CIPRIANO, ALLEGRETTI, VECCHI, ROVERSI, SANTAGIULIANA ALICE,ARDENTE EMILIO, RAIMONDI FRANCESCO,SANTAGIULIANA ALEX

Nelle foto : Le Formazioni Scomed Bomporto Under 10 e Under 14 a termine degli incontri

