Il futuro del Pd dopo le primarie: se ne parla a Mirandola con Graziano Delrio

MIRANDOLA – Quali prospettive per il Partito Democratico dopo le primarie che hanno decretato l’elezione di Elly Schlein alla Segreteria? Se ne discuterà a Mirandola venerdì 21 aprile, alle ore 21.00, quando, presso la Sala Edmondo Trionfini, in piazza Cerretti, avrà luogo l’incontro pubblico con Graziano Delrio. Attualmente senatore, Delrio è in parlamento dal 2018. Già sindaco di Reggio Emilia, è stato anche capogruppo alla Camera, oltre a ricoprire il ruolo di ministro per gli affari regionali e le autonomie, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L’incontro, promosso dal circolo PD di Mirandola, sarà l’occasione per riflettere sulle modalità per costruire un’alternativa di governo concreta e credibile, in grado di proporre un’alternativa alle destre, per un’Italia fondata sui valori di solidarietà ed equità che animano il centrosinistra.

