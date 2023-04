Lella Costa a Mirandola con lo spettacolo “Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione”

MIRANDOLA – Con lo spettacolo “Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione” che vede protagonista Lella Costa, prosegue giovedì 20 aprile 2023 all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola – in attesa della rassegna “Un circo contemporaneo all’antica” dal 28 aprile al 1° maggio – la stagione teatrale 2022/2023, curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Inizio alle 21, biglietto intero 15 euro e ridotto 13 euro.

Lo spettacolo è ispirato al libro ‘Il catalogo delle donne valorose’ di Serena Dandini edito da Mondadori, ed è diretto da Serena Sinigaglia autrice anche del progetto drammaturgico; scrittura scenica Lella Costa e Gabriele Scotti; scene di Maria Spazzi; ambientazione sonora di Sandra Zoccolan; disegno luci di Roberta Faiolo; costumi di Antonio Marras. Un progetto a cura di Mismaonda prodotto da Centro Teatrale Bresciano e Teatro Carcano, partner The Circle Italia.

Note di regia di Serena Sinigaglia

“Il Catalogo delle donne valorose di Serena Dandini è un libro intelligente e utile. L’oblio nel quale sono finite tante, troppe, storie di donne valorose è vergognoso. Ci sarebbe da ridere se non fosse da piangere. La “Storia” dell’umanità è stata attraversata da moltissime femmine “valorose”…ma va?! Ma davvero?! Ma pensa…! È imbarazzante. Siamo tutti esseri umani, giusto? E quindi gli esseri umani a volte sanno essere incredibilmente valorosi, maschi o femmine chi se ne frega, no?! No! Perché delle “valorose” ne sappiamo poco quando non addirittura nulla. Le loro storie non sono nei libri di storia nè tra i nomi di vie stradali, semplicemente non esistono. Eppure la Storia l’hanno fatta e l’hanno cambiata. Stimo Lella Costa come artista e come donna. Siamo amiche, affini per gusti e convinzioni. Se non posso ballare, allora non è la mia rivoluzione nasce da un’intuizione: raccontare una storia di “Valorosa” al minuto, 97 storie di valorose, una bella sfida, da guinness dei primati. Un fiume inarrestabile di storie e di gesta, un fiume di donne evocate da Lella e invitate a ballare sul palco accanto a lei ma così tante che sarà chiaro, limpido come l’acqua buona: anche le donne hanno contribuito al progresso e all’innalzamento morale dell’umanità, è normale, no? Visto che le donne esistono dai tempi di Adamo, ovvio, no?

Per informazioni

Auditorium Rita Levi Montalcini

Via 29 Maggio, 4 – 41037 Mirandola (MO)

Tel. 0535.22455

Prenotazioni via e-mail e telefoniche

Si possono effettuare prenotazioni telefoniche scrivendo una e-mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it, telefonando al numero 0535/22455 negli orari di apertura della biglietteria e con messaggio WhatsApp al numero 333/2455605. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo o pagati con bonifico bancario pena l’annullamento della prenotazione.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: