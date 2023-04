Meteo, nuova allerta per temporali e vento anche nella Bassa modenese

Nuova allerta gialla per temporali e vento in Emilia-Romagna e nel modenese, anche nel territorio della Bassa. Nel dettaglio, a partire dalle 12:00 di oggi, 13 aprile 2023 e fino alle 00.00 del 15 aprile, allerta gialla per temporali per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna. Ferrara, Ravenna; per vento per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Nella seconda parte della giornata di oggi, giovedì 13 aprile, il transito di un minimo depressionario darà luogo a precipitazioni sul settore centro-occidentale anche a carattere di rovescio temporalesco; nelle ore serali e notturne si prevedono deboli precipitazioni nevose a quote attorno a 800/900 m e acqua mista a neve attorno a 500/600 m. Si prevede una ventilazione intensa di burrasca moderata (62-74 Km/h) o d’intensità superiore sull’area appenninica dai quadranti meridionali e associata ai fenomeni temporaleschi sulle aree di pianura.

Per la giornata di venerdì 14 aprile si prevedono condizioni di instabilità associate a precipitazioni diffuse e ventilazione di intensità tra moderata e forte (inferiore a 62 km/h). Non si esclude la possibilità di isolati fenomeni temporaleschi, più probabili sul settore centro-orientale, con raffiche e fulminazioni associate.