Mirandola, 5 cuccioli abbandonati in un parcheggio dentro a un cartone: scattano le indagini

MIRANDOLA – Impauriti e affamati, ma fortunatamente in salute e presi in carico dai volontari del canile comunale, in attesa di una nuova casa. É la storia di cinque cuccioli di razza meticcia, di circa tre mesi, ritrovati dagli agenti della Polizia Locale di Mirandola, mobilitata da una segnalazione, dopo che erano stati abbandonati da ignoti dentro ad un cartone in un parcheggio in zona Mc Donald’s, a Mirandola.

Al recupero dei cuccioli da parte della Polizia Locale è seguito un successivo trasporto presso una clinica veterinaria che ne ha verificato il sostanziale stato di salute, escludendo qualsiasi tipo di maltrattamento. Gli animali, posti sotto sequestro dalla Polizia Locale, sono stati messi a disposizione per l’adozione dal Pubblico Ministero e affidati alle cure del canile cittadino che li terrà in custodia in attesa di trovare una nuova dimora. Contestuali sono scattate le indagini per abbandono di animali, a carico, per il momento, di ignoti.

