Mirandola, all’istituto “Galilei” ciclo di lezioni dedicate al mondo della moda e della maglieria

MIRANDOLA – “Moda in Maglia” è il progetto di ampliamento dell’offerta formativa, interamente dedicato al mondo della moda e della maglieria, promosso dagli assessori del Comune di Mirandola Marina Marchi e Fabrizio Gandolfi e approvato dal Collegio Docenti dell’Istituto mirandolese “Galilei”.

Si tratta – spiega l’Amministrazione comunale mirandolese attraverso una nota stampa – di un ciclo di lezioni dedicate, che vedrà coinvolta la classe 4^U Indirizzo produzioni industriali e artigianali per il made in Italy, opzione abbigliamento, per un monte ore pari a 60, partita dalla fine del I° quadrimestre. Un’interazione diretta, fra imprese del settore e l’Istituto, con tutor per gli studenti messi a disposizione direttamente dalle aziende aderenti all’iniziativa. Un’idea, nata dalla necessità di un “pool” di aziende – unitesi nell’Associazione CITM con presidente il mirandolese Andrea Baraldi – alla ricerca di personale qualificato nel settore della maglieria con la consapevolezza che gli istituti professionali debbano rispondere alle esigenze delle imprese del territorio. Il progetto è stato presentato oggi (4 aprile) – alla presenza delle ragazze impegnate nel corso, del preside dell’istituto “Galilei” Carmelo Fiorino, della docente che coordina l’indirizzo Moda del Galilei, prof. Elisabetta Biancani, degli assessori Marchi e Gandolfi e di Baraldi.

Entrando nello specifico, al “Galilei” sono già stati consegnati (mentre altri lo saranno a breve) alcuni macchinari necessari per il progetto: si tratta di cinque macchine da maglieria e tre da rifinitura, con annessa sistemazione nel laboratorio di confezioni già presente nella struttura scolastica. L’iniziativa è volta a mettere studenti e studentesse nelle condizioni di conoscere i materiali e i cicli delle lavorazioni, partendo dal disegno per giungere alla creazione di capi in maglia. Non è tutto: saranno affrontate anche tematiche inerenti alla comunicazione e soft skills, sociologia della moda e sicurezza sul lavoro. Nel corso delle lezioni, inoltre, è prevista una visita in un’importante azienda di maglieria italiana, per mostrare alle alunne l’intero processo produttivo nel settore della maglieria, ed inoltre, al termine del corso è stata studiata la possibilità di effettuare uno stage (PCTO alternanza scuola/lavoro) presso le aziende del settore coinvolte nell’iniziativa e successivamente percorsi di lavoro estivo guidato.

Fabrizio Gandolfi (assessore alle Attività Produttive): “Sono lieto e soddisfatto di poter presentare questo progetto, per il quale è stato fondamentale l’entusiasmo e la disponibilità mostrati dal “Galilei” e le aziende del territorio. Questo percorso formativo ha una duplice preziosa funzione: anticipare per i ragazzi il contatto con il mondo dell’Impresa e allo stesso tempo stimolare quella professionalità che le aziende del territorio ricercano e della quale necessitano. Mirandola si conferma un polo particolarmente laborioso e poter impreziosire la proposta formativa locale con cenni pratici, rappresenta un valore aggiunto conferito ai nostri studenti con il risultato di rendere ancor più appetibile il loro curriculum, una terminato il percorso scolastico”.

