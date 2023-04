Mirandola, incendio nella notte in una palazzina in via Focherini: due persone al Pronto Soccorso

MIRANDOLA – Momenti di paura nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 aprile in una palazzina di via Focherini, a Mirandola. Poco dopo la mezzanotte, la forte presenza di fumo faceva, infatti, temere un incendio di grave entità: sul posto sono giunti, oltre ai soccorsi, i Vigili del Fuoco di Modena e di San Felice, la Polizia Locale di Mirandola e la Polizia di Stato. Si è trattato di un cortocircuito che ha distrutto i quadri elettrici del vano contatori, il fumo ha invaso tutto il vano scale. La palazzina non ha riportato nessun danno strutturale, i Vigili del Fuoco hanno estinto le fiamme e portato in salvo due persone che si erano rifugiate sui balconi. Due condomini si sono recati al Pronto Soccorso per accertamenti dovuti all’inalazione di fumo, senza particolari condizioni di criticità.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: