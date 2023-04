Mirandola, furgone si ribalta in via Posta Vecchia

MIRANDOLA – Incidente a Mirandola nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 aprile. Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone si è ribaltato in via Posta Vecchia, all’altezza dei civici 32-34, finendo contro le barriere che delimitano la fine della carreggiata. Sul posto la Polizia Locale di Mirandola.

