Nuova ambulanza con barella elettrica per la Croce Blu di San Felice, Medolla e Massa Finalese

SAN FELICE, MEDOLLA, FINALE EMILIA – La Croce Blu di San Felice, Medolla, Massa Finalese ha a disposizione una nuova ambulanza dotata di una barella elettrica. Questo dispositivo tecnologico è di grande aiuto per facilitare le manovre di carico e scarico dei pazienti anche nelle condizioni più complesse e critiche, riducendolo lo sforzo fisico dei volontari e garantendo quindi massima sicurezza e notevole confort per il paziente.

Nelle scorse settimane, in due sabati diversi, si è tenuto il corso di guida sicura per i volontari autisti di ambulanza e in tale occasione è stata effettuata la formazione del nuovo dispositivo. La Croce Blu ringrazia sentitamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, l’associazione Osso Day e tutti i volontari per il prezioso e continuativo supporto.