Ospedale di Mirandola, il comitato incalza: “Diventerà un poliambulatorio?” e chiede accesso agli atti

MIRANDOLA – Punto nascita sospeso che non si sa quando riapre, il primario della Medicina Riabilitativa che non è stato sostituito dopo la pensione, i posti letto spostati a Carpi “temporaneamente” e non ancora tornati, i due medici del Pronto soccorso che stanno andando in pensione. Facendo il punto sulla situazione odierna dell’ospedale di Mirandola, per il Santa Maria Bianca “Si va verso un poliambulatorio?”. E’ quello che sospetta e su cui chiede lumi il comitato Salviamo l’ospedale della Bassa, che ha presentato una richiesta di accesso agli atti all’Ausl per capire cosa accadrà a Mirandola quando sarà operativo il nuovo ospedale di Carpi.

Nel documento, presentato come “Le richieste che i cittadini della Bassa vorrebbero sentire dai propri sindaci in ogni CTSS” si legge:

Richiesta di accesso agli atti Premesso che il S.M. Bianca di Mirandola, ultimo ospedale rimasto nella Bassa Modenese, al centro della vasta Area Nord, molto lontana dagli HUB provinciali Policlinico e Baggiovara, ha pagato un prezzo altissimo in seguito al terremoto 2012, sia come posti letto (130 anziché i 198 previsti dal PAL 2011), che di reparti. Il sottoscritto Ubaldo Chiarotti, a nome del Com. Salviamo l’Ospedale Della Bassa CHIEDE

Il numero dei posti letto mantenuti attivi a Mirandola alla data odierna La data della Riapertura del Punto Nascita “temporaneamente sospeso” in data 22/12/2022 La data della nomina del primario della Medicina Riabilitativa dopo il pensionamento dell’ex primario Mazzoleni Luciano già dal 2022 La data del ritorno dei 12 posti letto di Cardiologia “temporaneamente spostati” a Carpi causa COVID Quali azioni sta progettando l’AUSL per sopperire all’imminente pensionamento di due medici del Pronto Soccorso, qualora il bando attivato vada deserto, per non dover assistere ad una nuova “temporanea sospensione” anche di questo servizio, seppur solamente notturna.

