San Felice e Camposanto, acqua nera nel cavo Dogaro

SAN FELICE SUL PANARO, CAMPOSANTO – Una segnalazione riguardante lo stato delle acque del cavo Dogaro è giunta dai territori di San Felice e Camposanto. Come testimoniato dalle immagini sottostanti, infatti, le acque del cavo Dogaro – che raccoglie l’acqua di un bacino di quasi 2mila ettari per poi convogliarla nel canale Vallicella, che a sua volta confluisce nel Diversivo di Burana e, oltre che per lo scolo, è di primaria importanza durante la stagione estiva per la distribuzione di acqua a uso irriguo alle coltivazioni della zona – sono nella mattinata di oggi, 12 aprile, di colore nero. Ancora da stabilire con esattezza le cause, ma si sospetta un blocco o un malfunzionamento del depuratore situato a Camposanto. La problematica è già stata segnalata alle autorità competenti. Di seguito, alcune immagini:

