San Felice, in distribuzione il numero di aprile di “Appunti Sanfeliciani”

SAN FELICE SUL PANARO – È in distribuzione il numero 4 di aprile 2023 di “Appunti Sanfeliciani”, il periodico mensile del Comune di San Felice sul Panaro. In questo numero si parla dei varchi veicolari installati nella Bassa, dell’associazione “Gli amici del verde” che da anni si prende cura dei parchi cittadini, delle 400 persone che hanno affollato il Palaround per assistere alla presentazione del nuovo libro della scrittrice sanfeliciana Barbara Baraldi “Il fuoco dentro. Il romanzo di Janis Joplin” e di tanto altro ancora. Il giornale può essere consultato on line, sul sito del Comune (www.comunesanfelice.net) e su quello del “Barnardon” (www.albarnardon.it).

