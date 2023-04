Scontro tra camion, auto e camper: un morto. Chiuso un tratto della via Emilia

ANZOLA – Incidente dall’esito mortale questa mattina, sulla via Emilia, ad Anzola, nel bolognese. Tre i mezzi coinvolti nell’incidente: un’auto e un tir, che si sono scontrati, e un camper, coinvolto in maniera marginale nell’impatto. A perdere la vita è stato il conducente dell’auto, finita fuori dalla carreggiata. Ferito, invece, l’autista del camion, anch’esso finito fuori dalla carreggiata e su cui sono intervenuti i Vigili del Fuoco, sul posto insieme ai soccorsi, alla Polizia Locale e ai Carabinieri, per spegnere un principio di incendio partito dal motore del mezzo pesante.

A causa dell’incidente stradale è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 9 “via Emilia” al km 122,800 ad Anzola dell’Emilia. Il traffico viene deviato mediante uscita obbligatoria al km 121,800 per chi viaggia in direzione Modena e al km 123,500 per chi viaggia in direzione Bologna. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente.

