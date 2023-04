“Si invitano i non residenti a lasciare le abitazioni ospitanti”, ma i volantini sono falsi. Polizia al lavoro per rimuoverli

NONANTOLA, BASTIGLIA, BOMPORTO, RAVARINO – Da alcuni giorni circolano, all’ingresso di alcune abitazioni site nel territorio dell’Unione dei Comuni del Sorbara, alcuni volantini recanti l’avviso: “si avvisano gli eventuali non residenti di questo edificio a lasciare le abitazioni ospitanti, per rientrare nel loro domicilio di residenza. Le autorità svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private”. L’avviso – che sembrerebbe a prima vista provenire dal Ministero dell’Interno – prosegue poi minacciando sanzioni pecuniarie o addirittura di tipo penale per chi non tenesse conto di quanto scritto sopra.

In seguito alle numerose segnalazioni ricevute in merito, la Polizia dell’Unione dei Comuni del Sorbara rende noto che “tale avviso NON è attaccato da alcuna autorità e quindi NON È DA CONSIDERARE IN QUANTO PRIVO DI EFFICACIA”. Le pattuglie della Polizia Locale, nei loro servizi perlustrativi, stanno provvedendo a rimuove gli avvisi. Per qualsiasi dubbio ci si può rivolgere alla Polizia Locale.

